Trump’ın kararı Tel Aviv'de tartışmaları alevlendirdi: 'Netanyahu'yu sildi'

Ülkenin önde gelen yayın organları, kriz sürecinde herkesin gözü Tahran ve Tel Aviv hattındayken Ankara'nın sahada sessiz ama stratejik hamlelerle kendi "altın fırsatını" yarattığını yazdı. Savaş sonrasında Türkiye'nin hem diplomatik arabuluculuk rolü hem de yeni bölgesel güvenlik mimarisindeki kilit konumuyla savaştan en kazançlı çıkan aktör olduğuna dikkat çekildi.