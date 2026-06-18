Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump’ın kararı Tel Aviv'de tartışmaları alevlendirdi: 'Netanyahu'yu sildi'

Trump’ın kararı Tel Aviv'de tartışmaları alevlendirdi: 'Netanyahu'yu sildi'

13:5218/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Trump’ın son hamlesi İsrail'de yeri yerinden oynattı
Trump’ın son hamlesi İsrail'de yeri yerinden oynattı

ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İsrail basınında yayımlanan dikkat çekici bir analizde Türkiye'nin süreçteki rolüne vurgu yapıldı. Analizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın ilk aşamalarında Netanyahu'nun çizgisini izlediği öne sürüldü. Ancak ilerleyen süreçte Trump'ın strateji değişikliğine giderek Netanyahu'yu devre dışı bıraktığı ve diplomatik çözüm arayışlarında Türkiye'yi müzakere sürecine dahil ettiği ifade edildi.

ABD-İsrail ekseni ile İran arasında yaşanan büyük savaşın ardından Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılırken, İsrail medyasından çok konuşulacak bir bölgesel durum analizi ele alındı.
Ülkenin önde gelen yayın organları, kriz sürecinde herkesin gözü Tahran ve Tel Aviv hattındayken Ankara'nın sahada sessiz ama stratejik hamlelerle kendi "altın fırsatını" yarattığını yazdı. Savaş sonrasında Türkiye'nin hem diplomatik arabuluculuk rolü hem de yeni bölgesel güvenlik mimarisindeki kilit konumuyla savaştan en kazançlı çıkan aktör olduğuna dikkat çekildi.
Söz konusu analizde,
"Herkes İran ve İsrail'e bakıyordu, Türkiye ise kendi altın fırsatını yarattı"
ifadelerini kullanırken Ankara'nın diplomatik girişimlerine hız verdiği, müzakere masasına yönelik bölgesel etkisini artırdığını; bunun ise küresel dengelerde nüfuzu güçlendirmek adına
"altın bir fırsat"
olduğu vurgulandı.

Haberde, Trump'ın savaşın başlangıcında Netanyahu'nun görüşlerine önem verdiği daha sonra Türkiye'yi ABD-İran mutabakatına katkı sağlayan ülkeler arasına kattığı vurgulandı.

"Türkiye hafife alınmayacak bir güçte"

Analiz haberde ayrıca savaşı bitiren ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı ve ateşkes sürecinin şekillenmesinde Türkiye'nin önemli rol oynadığı belirtildi.

İsrail hükümetindeki bazı isimlerin "İran'dan sonra sırada Türkiye var" söylemlerine de haberde ayrıca yer verildi. Kaleme alınan analiz haberde, Ankara hakkında Tel Aviv'in tüm hesapları doğru yapmasının ve Türkiye'nin hafife alınmayacak bir güçte olduğunun unutulmaması gerektiğinin özellikle altı çizildi.

Ayrıca habere göre savaşın Türkiye açısından en önemli sonuçlarından biri NATO içerisindeki konumunun güçlenmesi olduğu belirtildi.

Türkiye'ye yeni fırsatlar doğdu

İsrail basını tüm bu savaş gelişmelerinin yanı sıra Türk savunma sanayisi içinde yeni fırsatlar meydana geldiği vurgulandı.

Haberde, İran'ın saldırıları ardından Körfez ülkelerinin hava savunma sistemlerine yöneldiği, Türkiye'nin ise Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yüz milyonlarca dolarlık anlaşmalar imzaladığı iddia edildi.

Analizde Ankara'nın bu süreçte kendisini bölgenin güvenilir güvenlik tedarikçilerinden biri olarak konumlandırdığı ifade edildi.




#ABD
#İsrail
#Donald Trump
#Netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS saat kaçta? 2026 TYT ve AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?