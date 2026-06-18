TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Mersin Anamur 1000 / 250 Bin Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Mersin Anamur Kızılalier Mahallesi 994 Adet Konut Projesi’nde 2+1 tipi 759 adet konut, 3+1 tipi 235 adet konut olmak üzere toplam 994 konut için konut belirleme kurası çekildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından 25 Haziran 2026 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinde imzalanacak. İşte TOKİ Mersin Anamur konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.