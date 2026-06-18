Sağlampay, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında faaliyet göstermek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faaliyet izni aldı. Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, ödeme sistemleri alanındaki yatırımlarını yeni bir seviyeye taşıyor.

Kuveyt Türk'ün iştiraki SağlamPay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldı.

Katılım finans dünyasında bir ilk olan Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ile bireyler ve işletmeler için yenilikçi çözümler sunulacak.Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 36 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, ödeme sistemleri alanında faaliyet gösterecek yeni şirketi Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’yi kurdu. Katılım finans sektöründe ilk ödeme ve elektronik para hizmetleri kuruluşu olma özelliğini taşıyan şirketin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde lisans süreci devam etmektedir.

Sağlampay nedir faaliyet alanları hangileri?

SağlamPay markasıyla faaliyete geçecek olan şirket, bireylere ve işletmelere uçtan uca dijital çözümler sunmayı hedefliyor. SağlamPay, işletmelere tüm banka kartlarına taksit imkânı, çoklu POS yönetimi sorununa çözüm ve nakit akışını tek noktadan izleme gibi avantajlar sağlayacak. Aynı zamanda dijital iş çözümleriyle KOBİ’lerin operasyonel verimliliğini artırmayı, bireysel kullanıcılara yönelik dijital cüzdan, ön ödemeli kart, açık bankacılık hizmetleri, yurt içi-yurt dışı para transferi ve yeni nesil sadakat programları gibi uygulamalarla finansal hayatın sadeleşmesini amaçlıyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan yenilikle ilgili şu açıklamada bulundu: “Katılım finans ilke ve değerleri doğrultusunda yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz. BOACARD altyapımız, Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarımız ve CebimPOS gibi uygulamalarımızla güçlendirdiğimiz ödeme sistemleri alanında, şimdi de Sağlam Ödeme ve Elektronik Para A.Ş ile bu vizyonumuzu daha da ileri taşıyoruz. SağlamPay markamızla hem işletmelere dijitalleşme yolunda destek olacağız hem de bireylerin hayatını kolaylaştıracak, güvenli ve sade çözümler sunacağız.”



