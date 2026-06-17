FED faizi sabit tutunca dolar ve altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken gözler dolar, altın ve kripto para piyasalarına çevrildi. Peki Fed’in faizi değiştirmemesi piyasaları nasıl etkiler, olası faiz indirimi veya artırımı durumunda dolar kuru, ons altın ve Bitcoin hangi yönde hareket edebilir?
ABD Merkez Bankası Fed, 2026 yılının dördüncü faiz kararında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından dolar, altın ve kripto para piyasalarında oluşabilecek hareketlilik yeniden gündeme geldi.
Fed 2026'da dördüncü kez faizi değiştirmedi
ABD Merkez Bankası Fed, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı kapsamında politika faizi, piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakıldı.
Fed, 2025 yılının son üç toplantısında politika faizini art arda 25'er baz puan indirmişti. Banka, 2026 yılının ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında ise faiz oranında değişikliğe gitmedi.
Fed'in son dönemdeki faiz adımları şöyle:
- 2025'in son üç toplantısında 25'er baz puanlık faiz indirimi yapıldı.
- 2026'nın ocak, mart ve nisan toplantılarında faiz sabit tutuldu.
- 17 Haziran'daki kararla politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında kaldı.
- Böylece Fed, 2026 yılında üst üste dördüncü kez faiz değişikliğine gitmedi.
Faizin sabit tutulması dolar ve altını nasıl etkileyebilir?
Fed'in politika faizini değiştirmemesi durumunda dolar ve altın fiyatlarında sınırlı hareketler görülebilir. Ancak piyasalardaki yön yalnızca faiz oranına değil, faiz kararına ilişkin beklentilere ve Fed'in gelecek döneme yönelik mesajlarına göre de şekillenebilir.
Faizin sabit bırakılması, dolar, euro, petrol ve altın gibi küresel piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlarını etkileyebilir. Kararın önceden fiyatlanmış olması halinde ilk piyasa hareketleri sınırlı kalabilir.
Fed faiz indirirse dolar ve altın ne olur?
Fed'in faiz indirmesi, kısa ve orta vadede dolar üzerinde değer kaybı baskısı oluşturabilir. Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle doların zayıflaması, ons altın fiyatını destekleyebilir.
Faiz indirimi veya ilerleyen toplantılarda indirim yapılacağına yönelik bir mesaj, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi artırabilir. Bununla birlikte fiyatların yönü, kararın büyüklüğüne ve piyasanın faiz indirimini önceden ne ölçüde fiyatladığına göre değişebilir.
Fed faiz artırırsa piyasalar nasıl etkilenebilir?
Fed'in faiz artırması, dolar cinsinden yatırım araçlarının getirisini destekleyebilir. Bu durumda doların özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması beklenebilir.
Doların güçlenmesi ve faiz getirili araçlara yönelimin artması ise altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Euro, petrol ve diğer küresel varlıkların fiyatlarında da faiz kararına bağlı hareketlilik görülebilir.
Faiz indirimi kripto para piyasasını etkileyebilir
Fed'in faiz indirimine gitmesi, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla riskli varlıklara yönelmesine neden olabilir. Bu durum, riskli varlık sınıfında değerlendirilen kripto paralara yönelik ilgiyi artırabilir.
Fed'in son kararında faiz oranını değiştirmemesi nedeniyle piyasalarda bundan sonraki toplantılara ilişkin mesajlar ve para politikasının yönüne dair beklentiler takip edilecek.