FED faizi sabit tutunca dolar ve altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Faizin sabit tutulması dolar ve altını nasıl etkileyebilir?





Fed'in politika faizini değiştirmemesi durumunda dolar ve altın fiyatlarında sınırlı hareketler görülebilir. Ancak piyasalardaki yön yalnızca faiz oranına değil, faiz kararına ilişkin beklentilere ve Fed'in gelecek döneme yönelik mesajlarına göre de şekillenebilir.





Faizin sabit bırakılması, dolar, euro, petrol ve altın gibi küresel piyasalarda işlem gören varlıkların fiyatlarını etkileyebilir. Kararın önceden fiyatlanmış olması halinde ilk piyasa hareketleri sınırlı kalabilir.