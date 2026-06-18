Aşure Günü 2026 ne zaman? Muharrem ayının kaçıncı günü?

Aşure Günü 2026 tarihi, Muharrem ayının başlamasıyla birlikte en çok araştırılan dini günler arasında yer aldı. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor; vatandaşlar Aşure Günü’nün ne zaman başlayacağını, hangi gün olduğunu ve aşurelerin ne zaman hazırlanıp dağıtılacağını merak ediyor.

1 /6 Aşure Günü 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe karşılık gelen tarihle birlikte aşure hazırlıkları da başlayacak.

2 /6 Aşure Günü 2026 ne zaman?

Aşure Günü 2026 tarihi, Muharrem ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

İslam dünyasında önem verilen günlerden biri olan Aşure Günü’nde ibadetlerin yanı sıra aşure hazırlama, dağıtma ve paylaşma geleneği de sürdürülüyor.

3 /6 Muharrem ayının kaçıncı günü?

Aşure Günü her yıl Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in 10. gününde idrak ediliyor. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle Aşure Günü’nün tarihi her yıl değişiyor.

2026 yılına ilişkin temel tarihler şöyle:

Muharrem ayının başlangıcı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Hicri tarih: 10 Muharrem 1448

4 /6 Aşure Günü’nün önemi

Muharrem ayı boyunca birlik, paylaşma ve dayanışma kavramları öne çıkıyor. Aşure Günü’nde hazırlanan aşureler aile üyeleri, komşular ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılıyor.

Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Tarih, Hicri takvimde 10 Muharrem 1448’e karşılık geliyor.

5 /6 Aşure günü okunabilecek dua Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

10 defa şu dua okunur:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''