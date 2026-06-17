FED FAİZ TOPLANTISI SON DURUM 2026! FED Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın dördüncü faiz kararı için tarih belli oldu. Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz kararı 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.