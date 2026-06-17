MEB, 29-30 Haziran öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin beklenen kararı açıkladı. 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri ÖBA üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek; öğretmenler ve okul yöneticileri eğitimlerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 29-30 Haziran’da düzenlenecek mesleki çalışma seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Yönetici ve öğretmenler, eğitimleri ÖBA üzerinden 5 Temmuz saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
29-30 Haziran öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 29-30 Haziran öğretmen seminerleri için uygulama şeklini belirledi. “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri”, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışma programı ise 29 ve 30 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Seminerler ÖBA üzerinden tamamlanacak
Bakanlığın hazırladığı programa göre okul yöneticileri ve öğretmenler, mesleki çalışma seminerlerine fiziki olarak okullarda katılmayacak. Eğitim içeriklerine ÖBA platformu üzerinden erişilebilecek.
Programın temel uygulama bilgileri şöyle:
Seminerler çevrim içi düzenlenecek.
Eğitimlere ÖBA platformu üzerinden erişilecek.
Yönetici ve öğretmenler programa katılabilecek.
Seminerler 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.
Seminer programında hangi konular yer alacak?
“2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri” kapsamında aile ve dijitalleşme odaklı eğitim içerikleri sunulacak.
Programda şu başlıklar yer alacak:
“Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile”
“Dijital Çağ ve Aile”
Böylece öğretmenler ve okul yöneticileri, 29-30 Haziran dönemindeki mesleki çalışmalarını belirlenen süre içinde çevrim içi olarak tamamlayabilecek.