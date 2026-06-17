MEB, 29-30 Haziran öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin beklenen kararı açıkladı. 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri ÖBA üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek; öğretmenler ve okul yöneticileri eğitimlerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığı, 29-30 Haziran’da düzenlenecek mesleki çalışma seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Yönetici ve öğretmenler, eğitimleri ÖBA üzerinden 5 Temmuz saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

2 /5 29-30 Haziran öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 29-30 Haziran öğretmen seminerleri için uygulama şeklini belirledi. “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri”, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışma programı ise 29 ve 30 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

3 /5 Seminerler ÖBA üzerinden tamamlanacak

Bakanlığın hazırladığı programa göre okul yöneticileri ve öğretmenler, mesleki çalışma seminerlerine fiziki olarak okullarda katılmayacak. Eğitim içeriklerine ÖBA platformu üzerinden erişilebilecek.

Programın temel uygulama bilgileri şöyle:

Seminerler çevrim içi düzenlenecek. Eğitimlere ÖBA platformu üzerinden erişilecek. Yönetici ve öğretmenler programa katılabilecek. Seminerler 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

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Seminer programında hangi konular yer alacak?

“2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri” kapsamında aile ve dijitalleşme odaklı eğitim içerikleri sunulacak.

Programda şu başlıklar yer alacak:

“Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile” “Dijital Çağ ve Aile”

Böylece öğretmenler ve okul yöneticileri, 29-30 Haziran dönemindeki mesleki çalışmalarını belirlenen süre içinde çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

