AKARYAKIT FİYATLARI 18 HAZİRAN GÜNCEL FİYATLAR: Bu gece yarısı tabela değişecek! Motorin ve benzine indirim var mı, ne kadar olacak?

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı’ndaki ticari akışın yeniden normale döneceğine yönelik beklentiler, brent petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Bu gelişme sonrası motorin fiyatlarında indirim olup olmadığı ise araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte brent petrol gerilerken, bu düşüşün pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Özellikle motorin fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor.
Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından bu hafta salı gününden itibaren motorine art arda üç kez indirim geldi. Motorinde hafta içi peş peşe gelen indirimlerin ardından bu kez de benzin için indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3,96 liralık indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 99 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim yapılacak. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında indirimin 99 kuruşluk bölümü pompa satış fiyatlarına yansıyacak. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 lira seviyesine gerileyecek.
ÜÇ GÜNDE ÜST ÜSTE ÜÇ İNDİRİM
16 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 1.22 TL indirim yapıldı.
17 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 0.42 TL indirim yapıldı.
18 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 0.46 TL indirim yapıldı.
18 Haziran 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 63.12 TL
Motorinin litresi: 64.42 TL
LPG: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.97 TL
Motorinin litresi: 64.26 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 64.09 TL
Motorinin litresi: 65.52 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 64.36 TL
Motorinin litresi: 65.79 TL
LPG: 31.79 TL