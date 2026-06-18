AKARYAKIT FİYATLARI 18 HAZİRAN GÜNCEL FİYATLAR: Bu gece yarısı tabela değişecek! Motorin ve benzine indirim var mı, ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından bu hafta salı gününden itibaren motorine art arda üç kez indirim geldi. Motorinde hafta içi peş peşe gelen indirimlerin ardından bu kez de benzin için indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3,96 liralık indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 99 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.