Ağustos celbi için tarih belli oldu: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? 2026 MSB takvimi

Ağustos 2026 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? Milli Savunma Bakanlığı takvimine göre yedek subay, yedek astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026’da erişime açılacak. İşte Ağustos celbi askerlik yeri sorgulama adımları, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü grup sevk tarihleri ile yükümlülerin bilmesi gereken ayrıntılar.
Ağustos 2026 askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülerin erişimine açılacak.
Ağustos 2026 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Ağustos 2026 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre 30 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler, yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanacak
Ağustos 2026 celp döneminde askere gidecek yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet’te yer alan Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri üzerinden görüntüleyebilecek.
e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, şifrelerini PTT şubelerinden kimlikleriyle alabilecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili MSB hizmeti üzerinden askerlik sınıflandırma sonucu sorgulanabilecek.
Sevk tarihleri açıklandı
2026 Ağustos celbi kapsamında yedek subay, yedek astsubay adayları ve erler için sevk tarihleri şöyle olacak:
Yedek subay/astsubay adayları ile erler için 1’inci grup sevk tarihi: 06 Ağustos 2026
Erler için 2’nci grup sevk tarihi: 03 Eylül 2026
Erler için 3’üncü grup sevk tarihi: 01 Ekim 2026
Bakaya kalan yükümlüler için statü bilgisi
Daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan yükümlüler için ayrıca bir statü uyarısı yapıldı.
7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri bulunmadan tabi oldukları celp ve sevk döneminde bakaya kalan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecek.
Ağustos 2026 askerlik yerleri için sonuçların 30 Temmuz 2026’da e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Yükümlüler, sevk tarihlerini ve sınıflandırma bilgilerini MSB’nin e-Devlet hizmetleri üzerinden takip edebilecek.