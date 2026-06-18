Banka emekli promosyon ücreti ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Haziran 2026 dönemi itibarıyla milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi için banka emekli promosyon rekabetinde ödüller rekor seviyelere ulaştı. Bankaların maaşını 3 yıllığına taşıyan müşterilerine sunduğu nakit ve ek ödül paketleri güncellenirken, hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusu en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Emeklilerin en yüksek kazancı elde etmek için şubeye gitmeden önce otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcama taahhüdü ve dijital aktiflik gibi ek koşulları titizlikle incelemesi gerekiyor. Peki, emekli banka promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve Denizbank banka promosyonu yüzde kaç, ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan ayrıntılar.