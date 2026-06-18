Banka emekli promosyon ücreti ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Banka emekli promosyon kampanyaları, maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorusunun yanıtı; emekli maaşı tutarına, ek ödeme şartlarına, otomatik fatura talimatlarına ve bankaların güncel kampanyalarına göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaş promosyonu veren banka araştırılırken yalnızca nakit promosyon miktarına değil; kredi kartı avantajları, ek ödüller, faizsiz kredi seçenekleri ve kampanya koşullarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Emekliler, bankaların sunduğu güncel emekli promosyonlarını karşılaştırarak kendileri için en avantajlı banka emekli promosyon teklifini seçebilir. İşte, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve Denizbank banka promosyon tutarı.
Haziran 2026 dönemi itibarıyla milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi için banka emekli promosyon rekabetinde ödüller rekor seviyelere ulaştı. Bankaların maaşını 3 yıllığına taşıyan müşterilerine sunduğu nakit ve ek ödül paketleri güncellenirken, hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusu en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Emeklilerin en yüksek kazancı elde etmek için şubeye gitmeden önce otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcama taahhüdü ve dijital aktiflik gibi ek koşulları titizlikle incelemesi gerekiyor. Peki, emekli banka promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve Denizbank banka promosyonu yüzde kaç, ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan ayrıntılar.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle: "SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir."
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI NE KADAR OLDU?
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Bankadan yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: "Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Akbank da promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu.
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz."
ING EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra Bankamıza davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 500 TL, toplamda 5.000 TL'ye varan nakit ödülden yararlanabilirsiniz.
Yedek Hesabınızın olması durumunda ücretsiz olarak 2.500 TL'ye kadar para çekebilirsiniz.
Banka Kartınız ile Türkiye Finans ATM'lerinden emekli maaş tutarınız kadar, yaklaşık 15.000 anlaşmalı İş Bankası, PTT ve Yapı Kredi ATM'lerinden günlük 10.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirsiniz.
Emekli maaşınızı bankamızdan aldığınız sürece şubelerimizde işlem önceliğine sahip olursunuz.
ATM, Mobil Şube ve İnternet Şubesi üzerinden yapacağınız EFT*/Havale işlemi ile Mobil/İnternet Şube üzerinden yapacağınız FAST işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.
*Altın EFT işlemleri kampanyaya dahil değildir.
ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: "01 Haziran - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 20.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL ödül verilecektir.
Emekliye Promosyon Kampanyasına Özel Diğer Avantajlar
Emekli müşterilerimiz Yapı Kredi ATM’lerinden günlük 10.000 TL, PTT ATM’lerinden Aylık toplam 10.000 TL ve Albaraka Türk ATM’lerinden Manyetik kart ile 5.000 TL, QR Kod ve Çipli kartlar ile 20.000 TL, günlük toplam ortak limitiniz 20.000 TL’dir.
Emekli müşterilerimiz Yapı Kredi ATM’lerinden günlük toplam 50.000 TL, PTT ATM’lerinden ise 200.000 TL para yatırma işlemi gerçekleştirebileceklerdir.
Emekli müşterilerimiz EFT, FAST ve Havale işlemlerinde ücret ödemeyerek, Albaraka ve diğer banka hesaplarına ücretsiz para gönderebilecektir."