YKS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT: YKS 2026’da hangi oturum saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte adayların bilmesi gereken tüm kurallar

YKS 2026 sınav tarihi ve oturum saatleri





YKS 2026 sınav tarihi için geri sayım sürerken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek üniversite sınavı, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.





Üniversiteye giriş sürecinin temel aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı; TYT, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşacak.





18 Haziran 2026 itibarıyla YKS’nin ilk oturumuna iki gün kaldı.