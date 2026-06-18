Afyonkarahisar’da TOKİ’nin kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunduğu 396 adet 2+1 ve 3+1 konutun teslim süresi projelerin tamamlanma durumuna göre değişecek. İnşaatı tamamlanan konutların hemen teslim edilmesi planlanırken, henüz teslim aşamasına gelmeyen konutların tahmini teslim süresi TOKİ tarafından açıklandı.
TOKİ kurasız konut satışı projeleri hız kesmeden devam ederken, kura şartı aranmayan açık satış kampanyası kapsamında Afyonkarahisar’da toplam 396 konut vatandaşların başvurusuna sunulmuş durumda. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen bu özel projede, "ilk gelen alır" prensibiyle satışa çıkan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri tarafından merakla beklenen öngörülen tahmini teslim süresi de resmen ilan edildi.
Afyonkarahisar TOKİ kurasız açık satış konutları ne zaman teslim edilecek?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.