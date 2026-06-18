TOKİ kurasız konut satışı projeleri hız kesmeden devam ederken, kura şartı aranmayan açık satış kampanyası kapsamında Afyonkarahisar’da toplam 396 konut vatandaşların başvurusuna sunulmuş durumda. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen bu özel projede, "ilk gelen alır" prensibiyle satışa çıkan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri tarafından merakla beklenen öngörülen tahmini teslim süresi de resmen ilan edildi.