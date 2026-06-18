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Karne günü ne zaman 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Karne günü ne zaman 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

13:2718/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Karne gününe sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili hazırlıklarına hız verdi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıklayarak yeni döneme ilişkin tüm kritik tarihleri netleştirdi. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarından ara tatillere, yarıyıl tatilinden okulların açılış tarihine kadar birçok detay resmi takvimle birlikte duyuruldu.

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken gözler karne gününe çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte öğrencileri bekleyen tatil süreci ve yeni eğitim yılı başlangıç tarihleri belli oldu. Öğrenciler bir yandan karnelerini almaya hazırlanırken, diğer yandan yeni dönemin başlangıç takvimini araştırıyor.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.

OKULLARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

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