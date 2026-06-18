Karne günü ne zaman 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken gözler karne gününe çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimiyle birlikte öğrencileri bekleyen tatil süreci ve yeni eğitim yılı başlangıç tarihleri belli oldu. Öğrenciler bir yandan karnelerini almaya hazırlanırken, diğer yandan yeni dönemin başlangıç takvimini araştırıyor.