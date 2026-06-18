Yeşil pasaportla seyahat yasaklandı mı? Resmi açıklama geldi

Sosyal medya uygulamalarında Avrupa Parlamentosu (AP) raporunun, yeşil pasaportla Avrupa ülkelerine seyahati sona erdireceği ileri sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NSosyal hesabından yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

DMM, vatandaşları yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişikliğin yaşanmadığı konusunda bilgilendirdi. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

AP tarafından hazırlanan Türkiye raporları hukuken bağlayıcı nitelik taşımıyor. Avrupa Parlamentosu raporları, Avrupa Birliği'nin siyasi duruşunu ve parlamentonun konuya ilişkin görüşlerini yansıtan tavsiye kararları niteliği taşıyor.

Avrupa Parlamentosu, hazırladığı raporlar aracılığıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve üye ülkelere belirli konularda çağrıda bulunabiliyor, eleştirilerini dile getirebiliyor veya çeşitli tavsiyelerde bulunabiliyor. Ancak bu raporlarda yer alan değerlendirme ve öneriler, tek başına hukuki sonuç doğurmuyor ve üye devletler açısından doğrudan uygulanması zorunlu kararlar niteliği taşımıyor.

Gri veya yeşil pasaport sahiplerinin Schengen Bölgesi'ne giriş koşullarının değiştirilmesi veya vizesiz seyahat uygulamalarının askıya alınması gibi kararlar ise AP tarafından alınamıyor. Bu tür düzenlemeler, Avrupa Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda Avrupa Birliği Konseyi ve üye ülkeler tarafından karara bağlanıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'nın "(Rapor) Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir." ifadesi kullanılan açıklamasında, söz konusu raporun, bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı ve Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Yılı Türkiye Raporu'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Kimler Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?

1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

· Kamu görevlisi olmak,

· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

Hususi Pasaport alabilmek için gerekli belgeler neler?

1- Çalışanlar İçin; Hususi Pasaport Talep Formu. (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

(Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilen yetkili kişi tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu formdur.)

Emekliler İçin; Emeklilik Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, Müdürlüğümüze yapılacak ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, emekli olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) emekli olunan tarihteki kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

İstifa/Çekilme İçin; İstifa/Çekilme Yazısı. (Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, istifa/çekilme olunan kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) kadro derecesi ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.)

Hak Sahibi Merhum ise; Emniyet Müdürlüklerine Daha Önce Verilmiş Olsa Dahi, ilk pasaport başvurusu ve yenileme işlemlerinin her ikisi için de bir defalığına, hak sahibi eş adına, hak sahibinin çalıştığı kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat edilen tarihteki kadro derecesini ve görev unvanını gösterir yazı istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden istenecektir.



