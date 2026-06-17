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İletişim Başkanı Duran Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raporu'nu reddetti

İletişim Başkanı Duran Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raporu'nu reddetti

22:2917/06/2026, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla hazırladığı raporu reddettiklerini açıkladı. Duran, rapordaki "Mavi Vatan" ve Kıbrıs değerlendirmelerinin taraflı olduğunu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan ithamları kabul etmediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran,
"Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz."
ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan 'mavi vatan'a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloğa değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır.

Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanı'mız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır."



#Avrupa Parlamentosu
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