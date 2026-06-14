Bakan Gürlek'ten AP'nin yaptırım önerisine sert tepki: Türk yargısı bağımsızdır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporunun taslak metnine, kendisinin Avrupa Birliği yaptırım listesine alınması yönündeki önerinin eklenmesine tepki gösterdi.

"Türk yargısı, kararlarını yargı yetkisi çerçevesinde verir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu belirterek, "Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir" ifadelerini kullandı.

"İdeolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutum"

Türkiye'de devam eden yargı süreçlerinin çarpıtıldığını savunan Gürlek, "Henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.

"AP bazı çevrelerince körükleniyor"

Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklendiğini ifade ettiği siyasi yaklaşımın, ilgili kurumların güvenilirliğine zarar verdiğini belirten Gürlek, "Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır" dedi.

"Beyhude bir çaba"

AP raporlarının tavsiye niteliğinde siyasi metinler olduğunu kaydeden Gürlek, "Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır" ifadelerine yer verdi.

Raporu kaleme alan AP temsilcisine cevap

Açıklamasında raporu kaleme alan AP'nin İspanyol temsilcilerinden Nacho Sanchez Amor'a da göndermede bulunan Gürlek, "Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır" dedi.

"Görevimizi yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin terör, organize suç örgütleri, yolsuzluk ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Gürlek, bu mücadelenin siyasi baskı kampanyalarıyla engellenemeyeceğini belirtti. Gürlek, açıklamasını, "Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.











