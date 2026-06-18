TOKİ Bursa kurasız satış kampanyası konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ, 64 ilçede toplam 20 bin konutu satışa sunmaya hazırlanırken Bursa’da 2 bin 200 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşlarla buluşacak. 15 Haziran’da başlayan ve “ilk başvuran avantajlı” yöntemiyle yürütülen başvuru süreci 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen kampanyada, konutların tahmini teslim tarihleri proje ve etap bazında TOKİ tarafından açıklanan takvime göre belirlenecek.
TOKİ 64 ilçe 20 bin konut satacak. Bursa’da 2 bin 200 kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkacak. 15 Haziran’da başvurusu başlayan konutlar için ilk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ konutların öngörülen tahmini teslim süresini açıkladı. Peki Bursa’da 2 bin 200 kurasız açık satış kampanyası konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar 15 Haziran itibariyle başladı. Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
TOKİ kurasız açık satış başvuru şartları neler?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
TOKİ açık satış konut fiyatları ne kadar?
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.