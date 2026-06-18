SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ 2026: Haziran dönemi iller arası tayin kura tarihi ne zaman? İller arası atama başvurusu EKİP üzerinden nasıl yapılır?

İller arası tayin başvuru şartları neler?





Kura sürecine katılacak personelin belirlenen hizmet süresi şartını karşılaması gerekiyor. Buna göre adayların, son başvuru tarihi olan 22 Haziran 2026 itibarıyla kadrolarının bulunduğu ilde son atanma tarihinden başlayarak fiilen en az iki yıl çalışmış olması şartı aranıyor.





Bu süreyi tamamlamayan personelin başvurusu geçersiz sayılacak.





Aile birliği, sağlık veya öğrenim durumu mazereti nedeniyle mevcut görev yaptığı ile atanan personel için ise istisna uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanlar, iki yıllık çalışma süresini doldurmaları ve ildeki toplam görev sürelerinin beş yılı aşmaması hâlinde kendi illerinde ilan edilen münhal kadroları da tercih edebilecek.