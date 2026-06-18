SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA TAKVİMİ 2026: Haziran dönemi iller arası tayin kura tarihi ne zaman? İller arası atama başvurusu EKİP üzerinden nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu 2026 Haziran dönemi için başladı. Hekim, hemşire, ebe ve sağlık teknisyenlerinin EKİP üzerinden gerçekleştireceği isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 22 Haziran 2026 saat 18.00’de sona erecek. Başvuru şartları, iki yıllık hizmet süresi kriteri, münhal kadrolar ve tercih sürecinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu 2026 Haziran dönemi için başladı. EKİP üzerinden alınan tercihler 22 Haziran saat 18.00’de sona erecek, yer değiştirme kurası ise 17 Temmuz’da yapılacak.
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu 2026 Haziran dönemi kapsamında 17 Haziran’da başladı. Hekim, hemşire, ebe ve sağlık teknisyenlerinin de aralarında bulunduğu bakanlık personeli, ilan edilen boş kadrolar için tercih yapabilecek.
İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak personelin sisteme giriş yaptıktan sonra tercih ekranında yer alan münhal kadroları inceleyerek listesini oluşturması gerekiyor.
Tayin başvuruları ne zaman sona erecek?
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre başvurular, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecek.
Başvuru sürecine ilişkin öne çıkan tarihler şöyle:
- Başvuruların başlangıç tarihi: 17 Haziran 2026
- Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2026 saat 18.00
- Kura tarihi: 17 Temmuz 2026
- Başvuru platformu: Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP)
İller arası tayin başvuru şartları neler?
Kura sürecine katılacak personelin belirlenen hizmet süresi şartını karşılaması gerekiyor. Buna göre adayların, son başvuru tarihi olan 22 Haziran 2026 itibarıyla kadrolarının bulunduğu ilde son atanma tarihinden başlayarak fiilen en az iki yıl çalışmış olması şartı aranıyor.
Bu süreyi tamamlamayan personelin başvurusu geçersiz sayılacak.
Aile birliği, sağlık veya öğrenim durumu mazereti nedeniyle mevcut görev yaptığı ile atanan personel için ise istisna uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanlar, iki yıllık çalışma süresini doldurmaları ve ildeki toplam görev sürelerinin beş yılı aşmaması hâlinde kendi illerinde ilan edilen münhal kadroları da tercih edebilecek.
Başvurular EKİP üzerinden yapılacak
Adaylar tercih işlemlerini Sağlık Bakanlığının Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden tamamlayacak. Sistemde açılan tercih ekranından ilan edilmiş boş kadrolar seçilerek başvuru oluşturulacak.
Başvurunun süresi içinde tamamlanması ve adayların tercih bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı tayin kurası ne zaman yapılacak?
Tercih başvurularının sona ermesinin ardından adayların evrakları ve hizmet süreleri incelenecek. Değerlendirme ve olası itiraz süreçlerinin tamamlanmasından sonra iller arası yer değiştirme kurası 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kura sonucunda personelin yerleştirme durumu, tercihleri ve ilan edilen münhal kadrolar doğrultusunda belirlenecek.