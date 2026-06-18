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Yarın okullar tatil mi, 19 Haziran cuma günü okullar olacak mı? YKS öncesi İlkokul, ortaokul ve liselerde okul var mı, yok mu?

Yarın okullar tatil mi, 19 Haziran cuma günü okullar olacak mı? YKS öncesi İlkokul, ortaokul ve liselerde okul var mı, yok mu?

10:1518/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gözler 19 Haziran Cuma günü okulların açık olup olmayacağına çevrildi. Geçtiğimiz hafta LGS nedeniyle eğitim kurumlarında bir günlük ara verilmesinin ardından benzer bir uygulamanın YKS öncesinde yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı YKS için geri sayım sürerken, sınav merkezleri olarak kullanılacak okullarda hazırlıklar da hız kazandı. Sınav salonlarının düzenlenmesi, evrakların teslim edilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle "19 Haziran'da okullar tatil olacak mı?" sorusu öğrencilerin gündemine yerleşti. Özellikle LGS öncesindeki uygulama nedeniyle beklentiler arttı.

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi veri tabanında yer alan ve tüm eğitim kurumlarına tebliğ edilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 19 Haziran 2026 Cuma günü okulların tatil olması ya da yaz tatilinin bu tarihte başlaması gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut akademik takvime göre öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılını 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlayacak.

19 HAZİRAN 2026 OKULLAR TATİL Mİ?

19 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim devam edecek olup herhangi bir tatil uygulanmayacak.

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