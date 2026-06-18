LGS 2026 gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2026? LGS sınav görevli ücretli ne kadar, hangi tarihte yatacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için beklenen gün geldi. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sınav iki oturum halinde uygulanırken, sınav merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin alacağı ücretler de gündeme geldi. MEB’in belirlediği merkezi sınav görev ücretleri doğrultusunda, görev türüne göre farklı ödeme kalemleri dikkat çekiyor.
LGS 2026 kapsamında bugün gerçekleştirilen sınavla birlikte öğretmenler de sınav görevleri için okullarda yerini aldı. Görevli personelin alacağı ücretler, sınav öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği güncel tarifeye göre ödeme tutarları görev dağılımına göre değişiklik gösteriyor.
LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?
2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için belirlenen merkezi sınav görev ücretleri tek oturum üzerinden hesaplanıyor. LGS'nin iki oturumlu olması nedeniyle salon görevlilerine çoğunlukla iki oturumun toplam ücreti ödeniyor.
İKİ OTURUM İÇİN YAKLAŞIK LGS GÖREV ÜCRETLERİ
Salon Başkanı: Tek Oturum Net Ücret: 1.929 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): 3.858 TL
Gözetmen: Tek Oturum Net Ücret: 1.871 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): 3.742 TL
Yedek Gözetmen: Tek Oturum Net Ücret: 1.403 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): 2.806 TL
Bina Sınav Sorumlusu: Tek Oturum Net Ücret: 3.508 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): Görev durumuna göre değişebilir
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Tek Oturum Net Ücret: 2.339 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): Görev durumuna göre değişebilir
Bina Yöneticisi: Tek Oturum Net Ücret: 2.222 TL | LGS Toplamı (2 Oturum): Görev durumuna göre değişebilir
2026 MEB MERKEZİ SINAV GÖREV ÜCRETLERİ
Yüzde 15 vergi dilimi dikkate alınarak hesaplanan tek oturumluk net ücretler şu şekilde sıralanıyor:
Bina Sınav Sorumlusu: 3.507,76 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2.338,51 TL
Bina Yöneticisi: 2.221,58 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı: 1.987,73 TL
Salon Başkanı: 1.929,27 TL
Gözetmen: 1.870,81 TL
Yedek Gözetmen: 1.403,11 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 2.338,51 TL
LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda görev alan personele yapılacak ödemeler, sınav sonrasında yürütülen resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor.