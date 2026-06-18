Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2026

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 502 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 15 Haziran 2026 ile 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla alınacak. Bakanlık tarafından yayımlanan ilanda sonuçların açıklanacağı kesin bir tarihe yer verilmedi. Başvuru sonuçlarının, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının sonuçlar erişime açılacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları nereden açıklanacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 502 sözleşmeli personel alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla 15.06.2026 – 29.06.2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak başvuruların ardından, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrilecek. Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli gibi kadrolara yapılacak bu alımlarda adaylar, yazılı veya sözlü sınav olmaksızın doğrudan 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli personel alımı sonuçları nereden öğrenilecek?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 502 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklanmadı.
Adayların değerlendirme sonuçları, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden duyurulacaktır. Başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Yedek aday belirlenmesi durumunda asil yerleşenlerden süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine sırasıyla yedek yerleştirme yapılabileceğinden, yedek adayların kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında istenilen bilgileri eksik, nitelikleri uygun olmayan ve başvurusunu tamamlamayan adaylar hakkında işlem yapılmayacaktır.
Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu bitti mi?
Başvurular elektronik ortamda 15.06.2026 – 29.06.2026 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) veya Kariyer Kapısı platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) başvurularını gerçekleştirecektir. Adayların Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvurularını onaylamaları ve başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Büro Personeli (BÜRO PRS-1) 123 Personel
Büro Personeli (BÜRO PRS-2) 5 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek) 79 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın) 27 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek) 202 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın) 62 Personel
Destek Personeli (Boyacı) 2 Personel
Destek Personeli (Yalıtımcı) 2 Personel
Arkeolog (ARK) 13 Personel
Müze Araştırmacısı (MÜZAR) 6 Personel
Mimar (MMR) 4 Personel
Mühendis (MHDS 1-4) 16 Personel
Tekniker (TKNKR 1-4) 7 Personel
Teknisyen (TKNS 1-5) 21 Personel.