Hamaney: Mutabakat zaptı hakkında farklı bir görüşe sahiptim

ABD ve İran, savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat metnini dün elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de mutabakat metninin, İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi.

"Mutabakat zaptı hakkında farklı bir görüşe sahiptim"

Bölgede bir anda sıcak rüzgarlar esmeye başlarken İran dini lideri Mücteba Hamaney'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD ile varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunan Hamaney, görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla İran halkının ve “direniş cephesinin” haklarının korunacağına ve ABD’nin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğine dair garanti vermesinin ve sorumluluk üstlenmesinin ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti.

"Bunu kabul etmeyiz"

Gelecekteki yüz yüze görüşmelerin 'düşmanın görüşünü' kabul etmek anlamına gelmediğini ifade eden Hamaney, sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu.

İran lideri ayrıca, ABD'nin çok fazla talepte bulunması durumunda bunu kabul etmeyeceklerini de vurguladı.







