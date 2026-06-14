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İran lideri Hamaney’den 'büyük şeytan' vurgusuyla 'milli birlik' mesajı: Galibiyetin en önemli unsuru

İran lideri Hamaney’den 'büyük şeytan' vurgusuyla 'milli birlik' mesajı: Galibiyetin en önemli unsuru

00:5414/06/2026, Pazar
AA
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Hamaney, siyasi çekişmelerden kaçınılması çağrısı yaptı.
Hamaney, siyasi çekişmelerden kaçınılması çağrısı yaptı.

İran lideri Mücteba Hamaney, mesaj yayınlayarak halkına 'milli birlik' çağrısı yaptı. Siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir." dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney, “Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir.” ifadelerini kullanarak İran halkına "milli birlik" mesajı verdi.

Hamaney’in resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına “milli birlik” çağrısı yapıldı.

"Siyasi çekişmelerden kaçının"

“Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir.” başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği vurgulandı.

Mutabakat zaptı İran’da tartışmalara sebep oldu

İran Meclisi’nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran’ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirterek, “Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?” demişti.

Ayrıca başkent Tahran’daki İbni Sina Meydanı'nda toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenlemişti

Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aleyhine sloganlar atılmıştı.



#İran
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