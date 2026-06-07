Trump'ın telkini boşa gitti İsrail İran'a karşılık verdi: Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyuldu

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.





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İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

İran'ın füze saldırıları nedeniyle İsrail genelinde yarın okulların tatil edildiği de bildirildi.

"Daha yıkıcı saldırılarla karşılaşırlar"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan İran ordusu, İsrail'in, Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi durumunda daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada bu saldırıların bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Saldırıların tekrarlanması halinde yanıtlar daha kapsamlı olacak ve bölgedeki tüm Amerikan-Siyonist hedeflerini kapsayacaktır." dedi.

"İsrail bütün kırmızı çizgileri aştı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenleyerek "bütün kırmızı çizgileri aştığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiği vurgulandı.

İran’dan İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından İsrail’e düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in İran’ın yaptığı hiçbir uyarıyı dikkate almadığı ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerine saldırı düzenleyerek "bütün kırmızı çizgileri aştığı" belirtildi. Açıklamada, "Daha önce de Beyrut’un banliyölerindeki suçun durmaması halinde işgal altındaki topraklarda bulunan hedeflere saldıracağımızı söylemiştik" denildi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki ve Beyrut banliyölerindeki saldırılarını sonlandırması gerektiği vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını yoğunlaştırması veya İran’ın faaliyetlerine karşılık vermesi durumunda "çok daha yıkıcı ve pişman edici" darbelerle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in İran saldırılarına misilleme gerçekleştirmesi durumunda "siyonist rejime ve destekçilerine karşı yıkıcı saldırıların başlayacağı" kaydedildi.

ABD Başkanı Trump: Füzelerinizi fırlattınız yeter

Füze saldırıları sonrası ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran'a seslenen Trump, "İran'a önerim şu; füzelerinizi fırlattınız, bu kadarı yeter. Masaya dönün ve anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyası Fox News'e konuşan Trump, "Anlaşma pazartesi, salı ya da çarşamba imzalanır derdim ama şimdi bunlar yaşanıyor. Ordumuz tetikte." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından haberi olmadığını savunan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayacağını ve ona İran'a karşılık vermemesini söyleyeceğini ifade etti.

İran hava sahasını kapattı

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin batı hava sahasının ikinci duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

"İran tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında, "İran, ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti." dedi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.​​​​​​​

“İran ateşkesin ihlaline ve Lübnan’a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini birçok kez ilan etmişti.” diyen Rızai, “Saldırganlar bu akşam cevaplarını aldı. Bu cevap eylemlerini sonlandırmaları için bir uyarı niteliği taşıyor. Yeni bir adım daha ezici bir karşılık alacak.” ifadelerini kullandı.

İsrail, Beyrut'a saldırı düzenlemişti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.

Irak hava sahasını kapattı

Irak, ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurdu.

İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Irak Sivil Havacılık Kurumundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak hava sahasının 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

İran'da patlama sesleri duyuluyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, başkent Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.







