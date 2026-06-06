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Tel Aviv'de hükümet karşıtı gösteri: 'Savaşı durdurun'

Tel Aviv'de hükümet karşıtı gösteri: 'Savaşı durdurun'

23:536/06/2026, Saturday
AA
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gösteri düzenledi. Yaklaşan parlamento seçimlerinde hile yapılacağına dair endişelerini dile getiren protestocular, Lübnan ve bölgede devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gösteri düzenledi. 

Yaklaşan parlamento seçimlerinde hile yapılacağına dair endişelerini dile getiren protestocular, Lübnan ve bölgede devam eden savaşın sonlandırılması çağrısında bulundu.

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