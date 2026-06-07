İran'dan canavar devlet İsrail’e 'Dahiye' uyarısı: Kesin bir karşılık vereceğiz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, canavar devlet İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki göstererek, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz.” şeklinde konuştu. İsrail’i “terbiye” etmeleri gerektiğini savunan Rezai, “Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü izleyin.” ifadelerini kullandı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırısına, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz.” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’i uyardı.
İsrail’i “terbiye” etmeleri gerektiğini savunan Rezai, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü izleyin.” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.
Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.