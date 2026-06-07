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Trump'tan İran ile ateşkes açıklaması

Trump'tan İran ile ateşkes açıklaması

16:397/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin son durumu açıkladı. Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştık. Eğer anlaşma olmazsa, bir şekilde ya da diğer şekilde yapacağız, her iki durumda da biz kazanırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, NBC News'e verdiği röportajda İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin son durumu açıkladı. Trump, anlaşma tamamlanmadan İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacaklarını söyledi.

Trump, Lübnan'ın İran ile kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, İran ordusunu tamamen yok ettiklerini öne sürerek
"Sanırım savaş öncesi füze stoklarının sadece yüzde 21 veya yüzde 22'si kaldı.
" ifadelerini kullandı.

Trump, verdiği demeçte, anlaşmaya varılmaması halinde ABD'nin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu "askeri olarak, çok sert bir şekilde" ortadan kaldıracağını söyledi ve taraflar "bir araya gelirse" "bize ateş eden kimse olmayacak" diye ekledi.

Trump, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in nerede olduğuna ilişkin
"Söylemek istemiyorum ama bilme ihtimalim yüksek, çok ağır yaralı"
dedi.
İran'ın herhangi bir anlaşmayı ihlal edememesini sağlamak için ek bir madde eklemek istediğini söyleyen Trump,
"İranlılar güçlü ve kendileriyle gurur duyuyorlar ve yapmayı hiç beklemedikleri şeyler var, ama bunları yapmak zorunda kalacaklar. Ablukamız sayesinde günde 400-500 milyon dolar kaybediyorlar."
dedi.



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