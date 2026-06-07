Trump'tan İran ile ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin son durumu açıkladı. Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştık. Eğer anlaşma olmazsa, bir şekilde ya da diğer şekilde yapacağız, her iki durumda da biz kazanırız." dedi.
ABD Başkanı Trump, NBC News'e verdiği röportajda İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin son durumu açıkladı. Trump, anlaşma tamamlanmadan İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacaklarını söyledi.
Trump, Lübnan'ın İran ile kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini ifade etti.
Trump, verdiği demeçte, anlaşmaya varılmaması halinde ABD'nin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu "askeri olarak, çok sert bir şekilde" ortadan kaldıracağını söyledi ve taraflar "bir araya gelirse" "bize ateş eden kimse olmayacak" diye ekledi.