İtalya Başbakanı Meloni Külliye'deki NATO resepsiyonuna geç kaldı: Bakın kim karşıladı
22:35, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 22:42, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gelen lider ve eşlerini mehteran eşliğinde kapıda karşıladı. Resepsiyona son katılan lider ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Geç kalan Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı.
Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna resmi bir resepsiyon düzenlendi. Liderleri, Külliye girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan mehteran eşliğinde karşıladı.
Resepsiyona son katılan lider ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Gecikmeli olarak resepsiyon alanına ulaşan Meloni'yi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı.
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