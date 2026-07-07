Bakan Fidan NATO Zirvesi kapsamındaki güvenlik toplantısına katıldı
23:25, 07/07/2026, Salı
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi marjında bugün düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında gerçekleştirilen kısıtlı katılımlı stratejik bir toplantıya iştirak etti.
Toplantı kapsamında liderler ve diplomatlar tarafından küresel ölçekteki güncel güvenlik meseleleri ve stratejik riskler masaya yatırıldı.
Kritik görüşmeye Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları doğrudan katılım sağladı.
Üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas da toplantıda hazır bulundu.
Başlıklar :NATOGüvenlikHakan Fidan
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