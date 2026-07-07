Pakistan basını kayıp haberini duyurdu: 5 kişi mürettebatlı kargo uçağı arıza bildirdikten sonra radardan çıktı
23:16, 07/07/2026, Salı
AA
Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Pakistan basını, Sharjah'dan Karaçi'ye giden ve 5 kişilik mürettebatı bulunan 27 yıllık bir kargo uçağının radardan kaybolduğunu aktardı. Pakistan Havacılık İdaresi, 34 bin feet birden irtifa kaybeden Boeing 737 tipi uçağın, motor arızası bildirdikten sonra radardan çıktığını duyurdu.
Pakistan basını, 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının Karaçi kenti yakınlarında radardan kaybolduğunu aktardı.
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, bir kargo firmasına ait 27 yıllık Boeing 737 tipi uçak, Karaçi kentinin 155 deniz mili yakınlarında radardan kayboldu.
Sharjah'dan Karaçi'ye giden uçağın radar kayıtlarında bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi.
Pakistan Havacılık İdaresi de kargo uçağının, motor arızası bildirdikten sonra kaybolduğunu duyurdu.
Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Başlıklar :Pakistanuçakkayıpmürettebat
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