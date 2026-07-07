Pakistan basını kayıp haberini duyurdu: 5 kişi mürettebatlı kargo uçağı arıza bildirdikten sonra radardan çıktı

Ankara'daki NATO Zirvesi'nden birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.