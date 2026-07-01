ABD askeri helikopteri Umman Denizi'ne düştü: Mürettebat aranıyor

Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3’ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.