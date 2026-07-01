İran'dan Tel Aviv'e rest: Liderimize tehdit anında karşılık bulur

Arakçi açıklamasında, “İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek. Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır” ifadelerini kullandı.