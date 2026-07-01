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İran'dan Tel Aviv'e rest: Liderimize tehdit anında karşılık bulur

İran'dan Tel Aviv'e rest: Liderimize tehdit anında karşılık bulur

16:311/07/2026, Çarşamba
DHA
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İran: Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında yanıt alacak
İran: Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında yanıt alacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü yanıt alacaktır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın İran'ı ve Ayetullah Mücteba Hamaney'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Arakçi açıklamasında, “İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek. Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır” ifadelerini kullandı.


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