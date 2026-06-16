İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı: Sert karşılık veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargâhı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, ateşkes ihlallerinin devam ettiği belirtilerek gerilimin tırmanabileceği mesajı verildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıların devam etmesi halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.
"Katliamlara devam ederseniz sert karşılık veririz"
İsrail, İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya ve ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiğini belirterek, İsrail’in suç işlemeye ve Lübnan’ın mazlum halkını katletmeye devam etmesi halinde sert karşılık verileceği ifade edildi.