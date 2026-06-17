Pegasus 9 Euro kampanyası kaç gün sürüyor?

Kampanya sadece 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde, yani iki gün boyunca geçerli.

Bunun yanında Kahire, Şarm El Şeyh, Amman, Bağdat, Erbil, Doha, Riyad, Kuveyt, Kazablanka, Bakü, Tiflis, Almatı ve Bişkek gibi farklı destinasyonlar da kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan hatlar arasında yer alıyor.

Uçuş fiyatları güzergaha göre değişiklik gösterirken bazı hatlarda başlangıç ücretleri 9 euro, bazı rotalarda ise 19, 29, 39, 49, 59, 69 ve 79 euro artı vergiler seviyesinden başlıyor.