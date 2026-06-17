Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine yönelik yeni yurt dışı kampanyasını duyurdu. Şirket, mobil uygulama üzerinden yapılacak bilet alımlarında yurt dışı uçuşlarını 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Pegasus kampanya satışları 17 Haziran saat 09.15'te başladı ve 18 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. İşte Pegasus indirimli uçak bileti uçuş tarihleri ve hatları.
Pegasus Hava Yolları, sadakat programı BolBol üyelerine özel bir indirim kampanyası başlattı. Yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden geçerli olan kampanya kapsamında, çok sayıda yurt dışı hatta 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alınabiliyor. Peki, Pegasus ucuz uçak bileti kampanyası ne zaman bitiyor? Kampanyalı uçuş tarihleri hangileri? İşte indirimli hatlar ve kampanya detayları.
Pegasus kampanya ne zaman başladı, ne zaman bitiyor?
İndirimli bilet satışı 17 Haziran 2026'da başladı ve 18 Haziran 2026'da sona eriyor. Satış penceresi sadece iki gün sürdüğü ve koltuk sayısı sınırlı olduğu için, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin işlemlerini 18 Haziran gecesine kadar tamamlaması öneriliyor.
Pegasus kampanyalı uçak bileti uçuşlar hangi tarihleri kapsıyor?
Kampanya kapsamında satılan biletler, 25 Ekim 2026 - 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor. Bu da kampanyanın önümüzdeki sonbahar ve kış sezonunun tamamını kapsadığı anlamına geliyor.
Pegasus 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla hangi hatlara uçulabiliyor?
Kampanya, Avrupa'dan Kafkasya ve Mısır'a kadar uzanan geniş bir hat ağında geçerli:
Mısır ve Kafkasya hatları:
İskenderiye - İstanbul
Hurgada - İstanbul
Şarm El-Şeyh - İstanbul
Bakü - Ankara
Bakü - İstanbul
Tiflis - İstanbul
İstanbul - Kutaisi
Pegasus Almanya hatları:
Berlin - Ankara
Berlin - Adana Mersin
Berlin - Gaziantep
Düsseldorf - Kayseri
Düsseldorf - Ankara
Düsseldorf - Gaziantep
Düsseldorf - Adana Mersin
Frankfurt - Ankara
Hamburg - Ankara
Pegasus Avusturya ve Danimarka hatları:
Viyana - Ankara
Viyana - İstanbul
Kopenhag - Ankara
Kopenhag - Konya
Kopenhag - İstanbul
Pegasus 9 Euro kampanyası kaç gün sürüyor?
Kampanya sadece 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde, yani iki gün boyunca geçerli.
Bunun yanında Kahire, Şarm El Şeyh, Amman, Bağdat, Erbil, Doha, Riyad, Kuveyt, Kazablanka, Bakü, Tiflis, Almatı ve Bişkek gibi farklı destinasyonlar da kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan hatlar arasında yer alıyor.
Uçuş fiyatları güzergaha göre değişiklik gösterirken bazı hatlarda başlangıç ücretleri 9 euro, bazı rotalarda ise 19, 29, 39, 49, 59, 69 ve 79 euro artı vergiler seviyesinden başlıyor.