Temmuz 2026 Emekli Zammı: 5 aylık enflasyon kesinleşti: %16,6 zam cepte! Kök maaş senaryoları ve en düşük aylık tahminleri

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin gözü kulağı, Temmuz ayının ilk günlerinde açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 5 aylık veriler ve Merkez Bankası’nın piyasa beklentileri, Temmuz ayında yapılacak zam oranının çerçevesini büyük ölçüde netleştirdi. İşte masadaki son rakamlar, kök maaş detayları ve en düşük emekli maaşına dair öngörüler.
5 Aylık Enflasyon Kesinleşti: %16,6 Zam Cepte
TÜİK’in Mayıs ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %1,71 artarken yıllık enflasyon %32,61 oldu. Bu rakamlarla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,6’lık zam oranı şimdiden garanti altına alındı.
6 Aylık Tahminler: Zam Oranı Nereye Ulaşacak?
Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle kesinleşecek olan 6 aylık kümülatif veri için iki güçlü senaryo bulunuyor:
Merkez Bankası Anketi Senaryosu: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %1,36 civarında. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon farkı %18,20 seviyesine ulaşacak.
Piyasa Beklentisi Senaryosu: Piyasa analistlerinin beklentileri göz önüne alındığında, Haziran ayı verilerinin biraz daha yüksek gelmesiyle nihai zam oranının %20 sınırına yaklaşabileceği öngörülüyor.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ocak 2026'da 20.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı (taban aylık) için temmuz ayında yeni bir artış yapılması bekleniyor. Son 8 yıldır uygulanan taban aylık artış geleneği doğrultusunda masada iki güçlü tahmin öne çıkıyor:
Enflasyon oranının (%18,20) doğrudan yansıtılması durumunda en düşük emekli aylığının 23.640 TL seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor.
Ekonomi kulislerinde ve uzman tahminlerinde öne çıkan bir diğer güçlü beklenti ise taban aylığın yuvarlanarak 22.000 TL ile 23.500 TL arasında bir seviyeye eşitlenmesi yönünde.
Kök Maaş Sıkıntısı ve "Sıfır Zam" Riski
Maaş artışlarında en kritik nokta yine "kök maaş" sistemi olacak. Yapılacak %18 - %20 civarındaki zamlar, emeklilerin eline geçen taban fiyata (20.000 TL) değil, ham kök maaşlarına uygulanacak.
Risk Grubu: Ek ödemeler dahil kök maaşı 16.920 TL ve altında kalan emekliler, kök maaşlarına zam almalarına rağmen eline geçen net tutar yine mevcut taban aylığın altında kalabileceği için "sıfır zam" riskiyle karşı karşıya.
Çözüm Beklentisi: Bu mağduriyetin önüne geçilmesi ve kök maaşların olumsuz etkilenmemesi için hükümetin yasal bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Nihai maaş tabloları, Temmuz ayının ilk haftasında Haziran ayı enflasyonunun ilanıyla resmiyet kazanacak. Ardından, en düşük emekli maaşını yükseltecek yasal düzenleme Meclis Başkanlığı’na sunulacak; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul aşamalarının ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.