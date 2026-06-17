Temmuz 2026 Emekli Zammı: 5 aylık enflasyon kesinleşti: %16,6 zam cepte! Kök maaş senaryoları ve en düşük aylık tahminleri

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ocak 2026'da 20.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı (taban aylık) için temmuz ayında yeni bir artış yapılması bekleniyor. Son 8 yıldır uygulanan taban aylık artış geleneği doğrultusunda masada iki güçlü tahmin öne çıkıyor:





Enflasyon oranının (%18,20) doğrudan yansıtılması durumunda en düşük emekli aylığının 23.640 TL seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor.





Ekonomi kulislerinde ve uzman tahminlerinde öne çıkan bir diğer güçlü beklenti ise taban aylığın yuvarlanarak 22.000 TL ile 23.500 TL arasında bir seviyeye eşitlenmesi yönünde.