Portekiz, 2026 Dünya Kupası K Grubu'ndaki açılış maçında, 18 Haziran'da Vietnam saatiyle 00:00'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Demokratik Kongo Cumhuriyeti için Avrupa'nın en iyi rakiplerinden birine karşı yeteneklerini test etme fırsatı sunuyor. Portekiz için ise bu, iddialı bir takım olarak statüsünü teyit etmek ve açılış maçından itibaren avantaj elde etmek açısından çok önemli bir maç. İşte Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı saati ve yayın bilgileri.

1 /5 Portekiz, Dünya Kupası K Grubu maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada gözler Ronaldo’da olacak. Portekiz, şampiyonanın eleme aşamasında grubunu lider tamamladı ve doğrudan turnuvaya katılmak hakkı kazandı. Jamaika'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ettikten sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 52 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

2 /5 Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda? Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Houston Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranları üzerinden canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

3 /5 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının muhtemel ilk 11'i Portekiz'in muhtemel ilk 11'i 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo.

4 /5 Bir diğer seçenek: Teknik direktör Roberto Martinez, maçın sonlarında hızı ve atak yaratma yeteneğini artırmak isterse Pedro Neto, Francisco Conceicao veya Goncalo Ramos'u kullanabilir.