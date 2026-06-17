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26 yıl sonra gelen galibiyet! Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti! İşte maçın golleri ve özeti

26 yıl sonra gelen galibiyet! Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti! İşte maçın golleri ve özeti

09:2817/06/2026, Çarşamba
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FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Avusturya, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Karşılaşmada Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Romano Schmid, 76. dakikada Al-Arab (KK) ve 90+12. dakikada penaltıdan Arnautovic kaydetti. Ürdün'ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise 50. dakikada Olwan'dan geldi. İşte maçın golleri ve özeti...

AVUSTURYA- ÜRDÜN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?


2026 Dünya Kupası J Grubu mücadelesinde Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. San Francisco'da oynanan mücadeleyi Avusturya 3-1 kazandı.

AVUSTURYA- ÜRDÜN MAÇIN ÖZETİ


Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21'de Schmid, 76'da El-Arab kendi kalesine ve 90+12'de penaltıdan Arnautovic kaydetti.


Ürdün'ün tek golü ise 50'de Olwan'dan geldi. 


Bu sonucun ardından Avusturya, ilk maçında 3 puanı almış oldu. Ürdün ise puanla tanışamadı.


Grubun ikinci haftasında Avusturya, Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise Cezayir ile kozlarını paylaşacak.

DAKİKA DAKİKA MAÇIN GOLLERİ


﻿Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu.


Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Ürdün, ilk maçında puan alamadı.

Arnautovic maça damga vurdu

İkinci yarının başında oyuna giren Avusturya'nın tecrübeli golcüsü Marko Arnautovic, attığı iki golle maçın oyuncusu seçildi.

36 YIL SONRA GELEN GALİBİYET


Avusturya, bu galibiyetle Dünya Kupası tarihindeki uzun süren galibiyet hasretine de son verdi. Kırmızı-beyazlılar, turnuvadaki son galibiyetini 19 Haziran 1990'da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD'yi 2-1 mağlup ederek almıştı. Avusturya, 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yeniden üç puan sevinci yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLAR


Avusturya, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.00'de Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise 23 Haziran Salı günü TSİ 06.00'da Cezayir ile mücadele edecek.

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