AVUSTURYA- ÜRDÜN MAÇIN ÖZETİ





Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21'de Schmid, 76'da El-Arab kendi kalesine ve 90+12'de penaltıdan Arnautovic kaydetti.





Ürdün'ün tek golü ise 50'de Olwan'dan geldi.





Bu sonucun ardından Avusturya, ilk maçında 3 puanı almış oldu. Ürdün ise puanla tanışamadı.





Grubun ikinci haftasında Avusturya, Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise Cezayir ile kozlarını paylaşacak.