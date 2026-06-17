Karneler ne zaman alınacak 2026? Bu sene okullar ne zaman kapanacak 2026, Haziran'ın kaçında kapanıyor?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili heyecanı giderek artıyor. Eylül ayında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, haziran ayında sona erecek. Özellikle Kurban Bayramı tatili sonrasında öğrenciler ve veliler, "Karneler ne zaman verilecek?" ve "Okullar hangi gün kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB'in resmi takvimi, yaz tatiline ilişkin tüm detayları ortaya koydu.