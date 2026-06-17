Karneler ne zaman alınacak 2026? Bu sene okullar ne zaman kapanacak 2026, Haziran'ın kaçında kapanıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili takvimine odaklandı. Bir yandan karne heyecanı yaşayan öğrenciler, diğer yandan tatil planlarını netleştirmeye çalışan aileler, okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimi doğrultusunda karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi netleşirken, eğitim maratonunun sona ereceği gün için geri sayım başladı.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili heyecanı giderek artıyor. Eylül ayında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, haziran ayında sona erecek. Özellikle Kurban Bayramı tatili sonrasında öğrenciler ve veliler, "Karneler ne zaman verilecek?" ve "Okullar hangi gün kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB'in resmi takvimi, yaz tatiline ilişkin tüm detayları ortaya koydu.
MEB 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek. İkinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuşacak ve yaz tatili süreci başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak.