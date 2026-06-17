Araç sahiplerinin her gün en çok merak ettiği ve arama motorlarında sorguladığı konuların başında güncel akaryakıt fiyatları geliyor. Küresel piyasalardaki Brent petrol dalgalanmaları, döviz kurundaki hareketlilik ve iç piyasadaki vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Peki, bugün (17 Haziran 2026) benzin ne kadar? Mazot (motorin) litre fiyatı kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il en güncel akaryakıt fiyat listesi ve sektörel son gelişmeler.

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2 /11 MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ Akaryakıt ürünlerinden motorine dün gelen 1 lira 22 kuruş indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 42 kuruş indirim geldi.

3 /11 İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları Tablosu Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin lojistik maliyetlerine ve rekabet şartlarına göre şehirden şehre, hatta bayiden bayiye küçük değişiklikler gösterebilmektedir. İşte Türkiye’nin üç büyük şehrindeki en güncel pompa fiyatları:

4 /11 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.12 TL Motorin: 64.86 TL LPG: 31.99 TL

5 /11 İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.97 TL Motorin: 64.71 TL LPG: 31.39 TL

6 /11 ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.09 TL Motorin: 65.97 TL LPG: 31.97 TL

7 /11 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.36 TL Motorin: 66.24 TL LPG: 31.79 TL

8 /11 Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanma yöntemi yasal bir formüle dayanır. Bu formülün temel bileşenleri şunlardır:

Akdeniz Piyasası CIF Genova Fiyatı: İtalya'daki Genova borsasında işlem gören işlenmiş ürün fiyatları baz alınır.

Dolar Kuru ($): Petrol ürünleri küresel pazarda dolar üzerinden fiyatlandırıldığı için içerideki Merkez Bankası döviz satış kuru fiyatı doğrudan etkiler.

ÖTV ve KDV: Rafineri çıkış fiyatının üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklenir ve oluşan bu toplam matrah üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanarak nihai pompa fiyatına ulaşılır.

Eşel Mobil Sistemi: Dönemsel olarak fahiş artışları engellemek amacıyla, zam ihtiyacının ÖTV'den karşılanarak pompaya yansıtılmaması sistemidir.

9 /11 Benzin ve motorin fiyatları neden şehirlere göre farklı? Akaryakıt fiyatlarındaki şehirler arası birkaç kuruşluk farklar tamamen nakliye ve lojistik maliyetlerinden kaynaklanır. Rafinerilere (Örn: İzmit TÜPRAŞ, İzmir Aliağa) yakın olan illerde fiyatlar daha uygunken, nakliye mesafesi artan iç ve doğu bölgelerde lojistik maliyeti fiyata eklenir.

10 /11 LPG (Otogaz) fiyatı neden benzinden daha ucuz? LPG'nin üretim maliyetinin ve uygulanan vergi (ÖTV) oranlarının benzine oranla daha düşük olması, otogaz litre fiyatının her zaman çok daha ekonomik kalmasını sağlar.