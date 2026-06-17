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Burdur Vali Yardımcısı oldu! 'Barbie Kaymakam' olarak tanınanTuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Burdur Vali Yardımcısı oldu! 'Barbie Kaymakam' olarak tanınanTuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

11:5017/06/2026, Çarşamba
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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsun Ladik Kaymakamı "Barbie Kaymakam" olarak tanınan Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığına atandı. Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Tuğçe Orhan'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı oldu

Geçen yıl Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan ve sosyal medyada 'Barbie' benzetmesiyle gündem olan Tuğçe Orhan, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Kararname kapsamında Samsun'da görev yapan bazı kaymakamların da görev yerleri değiştirildi.

Tuğçe Orhan Kimdir, Kaç Yaşında?


1995 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu’da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan Tuğçe Orhan, genç yaşta üstlendiği görevlerle dikkat çeken mülki idare amirleri arasında yer alıyor.

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