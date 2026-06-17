Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu’da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan Tuğçe Orhan, genç yaşta üstlendiği görevlerle dikkat çeken mülki idare amirleri arasında yer alıyor.