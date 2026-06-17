Ece İrtem'in ailesi kimdir? Ece İrtem kimin kızı, annesi kimdir?

ECE İRTEM'İN AİLESİ KİMDİR?

Ece İrtem'in babası Vural İrtem, annesi ise yazı işleri müdürü olarak bilinmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Ece İrtem hukuk ve adliye çevresiyle bağlantılı bir aile de yetişmiştir. Oyuncu ailesinin işleri nedeniyle farklı şehirlerde ve farklı kültürlerde büyüdüğü kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.