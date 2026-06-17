Emekli maaş zammı yeni hesaplama tablosu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Dul-yetim maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşın gözü maaş artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte zam oranı şimdiden netleşirken, memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamaları gündemdeki yerini koruyor. Dul ve yetim aylıkları ise hisse oranlarına göre yeniden artış gösterecek. Temmuzda açıklanacak son veriyle birlikte tüm gelir kalemlerinde yeni tablo ortaya çıkacak.
Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Emekliler, memurlar, dul ve yetim aylığı alanlar ile sosyal yardım ödemeleri alacak kişiler için yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketi ve 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı zam oranı şekillenmeye devam ediyor.
MERKEZ BANKASI HAZİRAN ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak zam oranları için en güçlü veri kaynağı oldu. 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla hazırlanan raporda, Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak belirlendi.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.
Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.
YENİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR AYLIKLARI TABLOSU
Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yüzde 18,19'luk tahminin kesinleşmesi halinde 23.638 TL seviyesine yükselecek. Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme ile enflasyon farkı formülü devreye giriyor. Yüzde 6,48'lik enflasyon farkına eklenecek yüzde 7'lik toplu sözleşme payı ile memur kesiminin zammı yüzde 13,93 olacak.
MAAŞLARA GÖRE KADEMELİ TEMMUZ 2026 ZAM HESAPLAMA LİSTESİ
Beklentiler doğrultusunda, Temmuz ayında sigortalıların mevcut gelirlerine göre oluşacak yeni maaş skalası şu şekilde listeleniyor:
Mevcut Maaş: 20.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 23.320 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 23.638 TL
Mevcut Maaş: 25.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 29.150 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 29.548 TL
Mevcut Maaş: 30.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 34.980 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 35.457 TL
Mevcut Maaş: 35.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 40.810 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 41.366 TL
Mevcut Maaş: 40.000 TL | 5 Aylık Kesin (%16,60): 46.640 TL | 6 Aylık Tahmin (%18,19): 47.274 TL
Milyonlarca hak sahibinin kilitlendiği kesin zam oranları 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in Haziran ayı verilerini ilan etmesiyle netlik kazanacak.
TEMMUZ 2026 DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI İÇİN KRİTİK HESAPLAMA
Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması ve çalışılmaması durumunda %75 hisse oranında ödeniyor. Çocuklara ise hisse oranına göre %25 ödeme yapılıyor.
Dul maaşı, 15 bin lira olan hak sahibi eşe, bu durumda zam yapılması durumunda ise maaşı 2 bin 649 lira yükselecek ve 17 bin 649 lira olacak.
Dul maaşı, 20 bin lira olan hak sahibine %17.66 oranında zam yapılması durumunda ise maaşı 3 bin 532 lira artacak ve 23 bin 532 lira olacak. Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alanlara %17.66 oranında zam yapılması halinde maaşı 883 lira artacak, 7 bin ölüm maaşı alanlara bu oranda zam yapılması halinde ise maaşı bin 236 lira artacak ve 8 bin 236 liraya ulaşacak.