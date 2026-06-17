Emekli maaş zammı yeni hesaplama tablosu: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Dul-yetim maaşları ne kadar olacak?

Dul maaşı, 20 bin lira olan hak sahibine %17.66 oranında zam yapılması durumunda ise maaşı 3 bin 532 lira artacak ve 23 bin 532 lira olacak. Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alanlara %17.66 oranında zam yapılması halinde maaşı 883 lira artacak, 7 bin ölüm maaşı alanlara bu oranda zam yapılması halinde ise maaşı bin 236 lira artacak ve 8 bin 236 liraya ulaşacak.