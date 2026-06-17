Antalya’da hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor? 13-24 Temmuz'da LGS tercihlerini yapacak öğrenciler ve veliler, Antalya lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını araştırıyor. MEB ve e-Okul tarafından yayımlanan güncel yerleştirme verileri doğrultusunda; fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri incelenebiliyor. Antalya’daki okulların kontenjan bilgileri, geçen yıl oluşan en düşük puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin başarı sıralamalarına uygun ve doğru bir tercih listesi hazırlamalarına yardımcı oluyor. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. İşte MEB e Okul Antalya liseleri sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları, okul taban puanı yüzdelik dilimleri.

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