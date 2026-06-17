İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M11 Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı açılış tarihi açıklandı

İstanbul Havalimanı’na ulaşımda önemli rol oynayan M11 İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı’nda planlanan çalışmalar nedeniyle bazı tarihlerde seferlere ara verilecek. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hattın teknik altyapısının geliştirilmesi ve sistem uyumluluğunun artırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında metro hizmetinin geçici süreyle durdurulacağı belirtildi. Peki, İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M11 Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı açılış tarihi

1 /2 İstanbul Havalimanı metrosu geçici olarak kapatıldı İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı inşası kapsamındaki sinyalizasyon test ve devreye alma çalışmaları sebebiyle, Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı geçici olarak hizmete ara veriyor.