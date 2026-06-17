Satılmış Karakoç kimdir nerenin ve hangi partiden belediye başkanı?

Satılmış Karakoç, 1966 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Kalecik'te tamamladıktan sonra, 1986-1987 yılları arasında vatani görevini yerine getirdi. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra aile şirketinde iş hayatına atıldı ve iş dünyasında başarılı bir kariyer edindi.

1991 yılında siyasete adım atan Karakoç, ilk olarak 2002 yılında Milletvekili Adayı oldu ve siyasi arenada önemli deneyimler kazandı. 2009 yılında Belediye Başkanlığı için aday olan Karakoç, Siyasi faaliyetlere ara verdi. 2019 yılında Mansur Yavaş Gönüllüleri olarak Mansur Yavaş'ın seçilmesi için çalıştı ve yerel düzeyde hizmet anlayışını destekledi.

Karakoç, 2020 yılında İYİ Parti Kalecik İlçe Başkanı seçildi. Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve partisinin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kalecik Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Karakoç, şehrine ve vatandaşlarına karşı sorumluluklarının bilincinde olup, hizmet yolculuğuna devam etmektedir.



