EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026: Emeklilere ÖTV muafiyetli araç satışında son durum ne? ÖTV’siz araç modelleri ve fiyatları

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, TBMM’ye sunulan teklifin kapsamı ve kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. ÖTV muafiyetinde engelli bireyler için yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanırken, “Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, hangi marka ve modeller alınabilecek?” soruları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Peki emeklilere yönelik ÖTV'siz araçlarda fiyatlar ne kadar? Hangi modeller var? İşte ÖTV muafiyetli araç alımına yönelik son durum.
Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif henüz yasalaşmazken, mevcut düzenlemeler kapsamında engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi.
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesinde son durum
“Emekliye ÖTV’siz araç” düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürerken, milyonlarca emekli olası düzenlemenin kapsamını ve şartlarını araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe giren yeni bir uygulama bulunmuyor.
Gündemdeki teklif, tüm emeklileri kapsamıyor. Teklif metnine göre düzenlemeden ağırlıklı olarak Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaf ve sanatkârların yararlanması öngörülüyor. SSK emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri ise mevcut teklif kapsamında yer almıyor.
ÖTV muafiyetinde yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni düzenlemeyle birlikte, engelli vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre:
- Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli bireyler,
- Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla belirlenen kişiler,
- Kanunda belirtilen taşıtların ilk alımında 10 yılda bir kez ÖTV istisnasından yararlanabilecek.
Türkiye’de mevcut uygulamada yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limiti dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Daha düşük engellilik oranlarında ise aracın özel tertibatlı olması şartı aranıyor.
Emekliye ÖTV’siz araç teklifinden kimler yararlanabilecek?
TBMM’ye sunulan teklif metnine göre düzenlemenin kapsamı şu grupları içeriyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alan emekliler.
Bazı haberlerde çiftçi ve tarım Bağ-Kur emeklilerinin de kapsamda olabileceği iddia edilse de, teklifin temel odağının esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklileri olduğu belirtiliyor.
ÖTV muafiyetli araçlarda fiyat limiti ne kadar?
Mevcut düzenlemeye göre, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan bazı araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor.
Muafiyet kapsamındaki araç türleri arasında şunlar yer alıyor:
- Binek otomobiller,
- Panelvan ve pick-up modelleri,
- Arazi taşıtları,
- ATV ve jeep modelleri,
- Station wagon araçlar.
Motor hacmine ilişkin sınırlamalar ise şöyle:
1.6 litre motor hacmi ve altındaki binek otomobiller,
2800 cm³’ü geçmeyen van ve kamyonet tipi araçlar,
Motor hacmine bakılmaksızın motosikletler.
ÖTV’siz alınabilecek araç markaları ve modelleri
Yüzde 40 yerli üretim şartı nedeniyle bazı yerli üretim modeller ÖTV muafiyeti kapsamında yer alıyor.
ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modeller şöyle:
Fiat
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Ulysse
Renault
Renault Clio
Renault Megane Sedan
Renault Duster
Toyota
Corolla Benzinli serileri
Corolla Hybrid serileri
Toyota C-HR Hybrid modelleri
Hyundai
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Togg
Togg T10X
Togg T10F
Hyundai tarafından sunulan modellerde ÖTV istisnası kapsamındaki fiyatların yaklaşık 927 bin TL ile 1 milyon 275 bin TL arasında değiştiği belirtildi.
Düzenleme henüz yasalaşmadı
TBMM’ye sunulan emekliye ÖTV’siz araç teklifine ilişkin süreç devam ediyor. Teklif, Genel Kurul’dan geçip Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için şu an yürürlüğe giren bir uygulama bulunmuyor.
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından kapsam, şartlar ve uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.
Emekli ÖTV'siz araç fiyatları
Mevcut yasal çerçevede, ÖTV'siz araç alımlarında fiyattan direkt olarak ÖTV oranı düşülüyor ve yalnızca Katma Değer Vergisi (KDV) ekleniyor. İşte araç fiyatları:
- Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.
- Fiat Easy 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.
- Fiat Egea Urban Urban 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.
- Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.
- Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel vites 826 bin 200 lira.
- Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 31 bin lira.
- Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.
- Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.
- Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.
- Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 114 bin 400 lira.
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 56 bin 451 lira
- Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 1 milyon 138 bin 673 lira
- Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1 milyon 205 bin 340 lira
- Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1 milyon 235 bin 895 lira
- Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1 milyon 322 bin 6 lira
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1 milyon 352 bin 140 lira
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1 milyon 495 bin 81 lira
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1 milyon 506 bin 258 lira
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1 milyon 603 bin 500 lira
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 374 bin 493 lira
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1 milyon 516 bin 258 lira
- Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 16 bin 666 lira
- Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 994 bin 999 lira
- Mercedes C200 4MATIC AMG 3 milyon 179 bin lira.
- BMW 320i Sedan Sport Line 2 milyon 764 bin 500 lira.