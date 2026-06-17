TOKİ’nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başladı. Yoğun ilgi gören kampanyada konut fiyatları, projenin bulunduğu şehre ve dairelerin büyüklüğüne göre değişirken, satış fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlıyor. Başvuru önceliğine göre gerçekleştirilecek satışlar için vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilecek. Peki, TOKİ’nin kurasız 20 bin konut satışına başvurular ne zaman sona erecek? TOKİ 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası başvuru şartları nedir? Kampanya kapsamındaki başvuru ve satış işlemleri detayları.
TOKİ'nin 64 ilde başlattığı kura şartı aranmayan 20 bin konutluk açık satış kampanyasında başvuruları 15 Haziran 2026 tarihi itibariyle başladı. Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülen bu süreçte resmi bir kapanış tarihi belirlenmiş olsa da en kritik detay, sistemin tamamen "başvuru önceliği" esasına göre çalışıyor olması. Herhangi bir kura çekilişi yapılmadığı ve ilk gelenin konutu doğrudan satın alma hakkı kazandığı için, kontenjanların bu tarihten çok daha önce dolması bekleniyor. Bu nedenle bütçelerine uygun evleri kaçırmak istemeyen vatandaşların, son günü beklemeden bir an önce ilgili banka şubelerinden işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.
TOKİ kurasız 20 bin konut satışı başvurusu ne zaman bitecek?
Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek. İlk başvuranın avantaj sağlayacağı satış süreci, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank yürütüyor.
TOKİ 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası başvuru şartları nedir?
Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.
Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.
TOKİ 64 ildeki 20 bin konut için açık satış kampanyası konut fiyatları ne kadar?
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak.
Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.