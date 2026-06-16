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İranlı yetkili Lübnan'a karşı saldırılara dikkati çekti: ABD durdurmakla yükümlü

İranlı yetkili Lübnan'a karşı saldırılara dikkati çekti: ABD durdurmakla yükümlü

22:0216/06/2026, Salı
AA
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulanması kapsamında Washington’un Lübnan’a yönelik saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Azizi, mutabakatın ihlal edilmesi halinde bunun kararlı ve ezici bir yanıtla karşılanacağını ifade etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata dikkati çekerek, ABD’nin Lübnan’a karşı yürütülen saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

İranlıların direncinin ABD’yi stratejik dönüşüme ve Tahran’ın şartlarını kabul etmeye zorladığını söyleyen Azizi, Washington’un Lübnan’a karşı devam eden saldırıları durdurarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Azizi, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ihlal edilmesi ihtimaline işaret ederek, "Herhangi bir ihlal, kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır." ifadesini kullandı.


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