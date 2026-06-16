İsrail'den ABD-İran mutabakatına karşı tavır: 'Lübnan'ın güneyindeki işgal sürdürülecek'

Öte yandan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından benzer bir paylaşım yaptı.

"Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiği"

"Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiği"

ABD ile İran arasında varılan mutabakata göre,

ABD ile İran arasında varılan mutabakata göre,

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da işgali sürdüreceklerini ve bu ülkeye yönelik saldırıları devam ettireceklerini ileri sürmüştü.