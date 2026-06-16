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İsrail'den ABD-İran mutabakatına karşı tavır: 'Lübnan'ın güneyindeki işgal sürdürülecek'

İsrail'den ABD-İran mutabakatına karşı tavır: 'Lübnan'ın güneyindeki işgal sürdürülecek'

18:4016/06/2026, Salı
AA
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İsrailli bakan, ABD-İran mutabakatına bağlı olmadıklarını iddia etti
İsrailli bakan, ABD-İran mutabakatına bağlı olmadıklarını iddia etti

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, ABD-İran mutabakatına bağlı olmadıklarını belirterek Lübnan'ın güneyine saldırıların devam edeceğini ifade etti. ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini savundu.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini söyledi.

Kisch,
"ABD-İran mutabakatına bağlı değiliz. İsrail'in çıkarlarını koruyacağız."
iddiasında bulundu.


"Lübnan'ın güneyindeki işgal sürdürülecek"

Öte yandan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından benzer bir paylaşım yaptı.

Leiter, Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini savundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata göre,
"Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiği"
belirtilmişti.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da işgali sürdüreceklerini ve bu ülkeye yönelik saldırıları devam ettireceklerini ileri sürmüştü.



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