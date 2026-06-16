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ABD'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'e vize yok: Seyahatini iptal etmek zorunda kaldı

ABD'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'e vize yok: Seyahatini iptal etmek zorunda kaldı

10:4516/06/2026, Salı
AA
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Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunuyor fakat ABD Büyükelçiliği aşırı sağcı bakandan parmak izi istiyor.
Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunuyor fakat ABD Büyükelçiliği aşırı sağcı bakandan parmak izi istiyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu.

Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.

İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.


Seyahatin finansmanı da tartışma konusu oldu

Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.

Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.

İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.

İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.



#ABD seyahati
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